Россельхознадзор подвел итоги экспорта рыбы с Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги экспорта рыбной продукции с Камчатки за первые семь с | 18.08.2025, ПРАЙМ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги экспорта рыбной продукции с Камчатки за первые семь с половиной месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства. "С начала 2025 года с территории Камчатского края на экспорт направлено 957 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17,3 тысяч тонн и 186 партий кормовой рыбной муки общим весом более 4 тысяч тонн", - отметили в управлении. Согласно данным управления, только за неделю с 8 по 14 августа было оформлено 4 экспортные партии рыбопродукции весом свыше 747 тонн. Уточняется, что основным направлением камчатского экспорта стал Китай, куда уже поставлено 13,4 тысячи тонн рыбной продукции. Всего с начала года камчатские морепродукты отправились в 10 стран мира.

