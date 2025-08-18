https://1prime.ru/20250818/rosselhoznadzor-860832272.html
Россельхознадзор подвел итоги экспорта рыбы с Камчатки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги экспорта рыбной продукции с Камчатки за первые семь с половиной месяцев 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С начала 2025 года с территории Камчатского края на экспорт направлено 957 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17,3 тысяч тонн и 186 партий кормовой рыбной муки общим весом более 4 тысяч тонн", - отметили в управлении.
Согласно данным управления, только за неделю с 8 по 14 августа было оформлено 4 экспортные партии рыбопродукции весом свыше 747 тонн.
Уточняется, что основным направлением камчатского экспорта стал Китай, куда уже поставлено 13,4 тысячи тонн рыбной продукции. Всего с начала года камчатские морепродукты отправились в 10 стран мира.
