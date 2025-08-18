https://1prime.ru/20250818/rossija-860830910.html

В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она. Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов". "Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства. "Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

