Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/rossija-860830910.html
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости - 18.08.2025, ПРАЙМ
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости
Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T02:17+0300
2025-08-18T02:17+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860830910.jpg?1755472632
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она. Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов". "Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства. "Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
02:17 18.08.2025
 
В "Деловой России" оценили меры по стимулированию инклюзивной занятости

Каграманян: компании склонны воспринимать квоты как формальную обязанность

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Государство предпринимает меры для стимулирования инклюзивной занятости, но даже крупные компании склонны воспринимать их как формальную обязанность - нужна более гибкая система участия частных компаний в трудоустройстве инвалидов, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.
"Государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников", - сказала она.
Еще одним направлением поддержки, по ее словам, "является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов, на федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов".
"Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы", - добавила собеседница агентства.
"Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Для крупных сетевых компаний, например, было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации", - заключила Каграманян.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала