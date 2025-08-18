Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Деловая Россия" предложила решить проблему "скрытой инвалидности" - 18.08.2025
"Деловая Россия" предложила решить проблему "скрытой инвалидности"
2025-08-18T05:45+0300
2025-08-18T05:45+0300
2025
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
05:45 18.08.2025
 
"Деловая Россия" предложила решить проблему "скрытой инвалидности"

"Деловая Россия": бизнесу нужен доступ к цифровой платформе для выявления инвалидности

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Скрытая инвалидность" - когда какие-то нарушения у работника имеются, но он не склонен заявлять о них работодателю - представляет определенные трудности для бизнеса, однако решить их можно, предоставив компаниям доступ к системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.
"Скрытая инвалидность", конечно, представляет определенные трудности для бизнеса", - сказала она.
"Считаем, что для устранения этого барьера компаниям необходимо предоставить доступ к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Так работодатель сможет получать актуальную информацию о наличии инвалидности у кандидата на трудоустройство", - добавила собеседница агентства.
"Деловая Россия", заметила она, также предлагает расширить использование субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов. "Сейчас эта мера распространяется только на инвалидов первой и второй группы, а также на ветеранов боевых действий. Было бы целесообразно включить сюда и инвалидов третьей группы", - заметила Каграманян.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
