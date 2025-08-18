https://1prime.ru/20250818/rossija-860832513.html

"Деловая Россия" предложила решить проблему "скрытой инвалидности"

2025-08-18T05:45+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Скрытая инвалидность" - когда какие-то нарушения у работника имеются, но он не склонен заявлять о них работодателю - представляет определенные трудности для бизнеса, однако решить их можно, предоставив компаниям доступ к системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "Скрытая инвалидность", конечно, представляет определенные трудности для бизнеса", - сказала она. "Считаем, что для устранения этого барьера компаниям необходимо предоставить доступ к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Так работодатель сможет получать актуальную информацию о наличии инвалидности у кандидата на трудоустройство", - добавила собеседница агентства. "Деловая Россия", заметила она, также предлагает расширить использование субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов. "Сейчас эта мера распространяется только на инвалидов первой и второй группы, а также на ветеранов боевых действий. Было бы целесообразно включить сюда и инвалидов третьей группы", - заметила Каграманян. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

2025

