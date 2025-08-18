Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге зарегистрировали один из самых низких показателей бедности - 18.08.2025
В Петербурге зарегистрировали один из самых низких показателей бедности
В Петербурге зарегистрировали один из самых низких показателей бедности - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Петербурге зарегистрировали один из самых низких показателей бедности
Один из самых низких показателей уровня бедности в стране в 2024 году - 3,5% - зарегистрировали в Санкт-Петербурге, заявил губернатор города Александр Беглов. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T16:30+0300
2025-08-18T21:35+0300
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860880959_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_27cb5f6390fac0d60e9675b6ddb87442.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Один из самых низких показателей уровня бедности в стране в 2024 году - 3,5% - зарегистрировали в Санкт-Петербурге, заявил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на рабочем совещании Беглова с членами городского правительства в понедельник был одобрен перечень мероприятий ("дорожная карта") по достижению в Санкт-Петербурге значений показателя "Уровень бедности" для оценки эффективности глав регионов. Пресс-служба отметила, что в первую очередь мероприятия направлены на социальную поддержку и повышение доходов жителей: создание рабочих мест в организациях социальной занятости инвалидов, временное трудоустройство подростков 14-18 лет в свободное от учебы время, помощь безработным в начале предпринимательской деятельности, предоставление социальных выплат малоимущим. Также город продолжит мониторинг оказания государственной помощи на основании социального контракта и ежегодную индексацию мер социальной поддержки, уточнила пресс-служба. "Петербург признан лидером в проведении активной социальной политики. По итогам прошлого года в общероссийском рейтинге у нас зарегистрирован один из самых низких показателей уровня бедности: 3,5%. Уверенный рост промышленности и других секторов позволяет нам обеспечивать высокий уровень доходов работающих петербуржцев и расширять бюджетные меры социальной поддержки льготных категорий жителей", - сказал губернатор, слова которого приводятся на сайте администрации города. Администрация добавила, что в последние годы в городе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда: безработица держится на рекордно низком уровне - в июне он составил 0,3% от численности рабочей силы, - Санкт-Петербург также удерживает лидирующие позиции по доле занятых инвалидов трудоспособного возраста, более 37% жителей с ограниченными возможностями здоровья имеют работу - это почти на 9% выше, чем в среднем по стране. "Прошу всех исполнителей продолжить эффективную работу по сохранению лидерства Петербурга в снижении уровня бедности", - поручил Беглов.
санкт-петербург
санкт-петербург, александр беглов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
16:30 18.08.2025 (обновлено: 21:35 18.08.2025)
 
В Петербурге зарегистрировали один из самых низких показателей бедности

Беглов: в Петербурге зарегистрировали один из самых низких показателей бедности в 3,5%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
