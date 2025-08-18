"Ростех" и "Авито Работа" договорились о сотрудничестве

https://1prime.ru/20250818/rostehi-860832359.html
2025-08-18T05:32+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Академия "Ростеха" и "Авито Работа" договорились совместно популяризировать рабочие профессии, а также сотрудничать в вопросах поддержки молодежи и повышения эффективности рынка труда, сообщили РИА Новости в "Авито Работе".
"Академия "Ростеха" и "Авито Работа" заключили бессрочное соглашение о сотрудничестве. Договоренности направлены на популяризацию рабочих профессий, поддержку молодежи и повышение эффективности рынка труда. Подписание документа состоялось в рамках финала чемпионатного движения "Время первых" – масштабного проекта госкорпорации "Ростех" по продвижению рабочих и инженерных профессий", - говорится в сообщении.
Главной задачей компаний станет расширение и обновление компетенций чемпионатного движения "Время первых" для сотрудников кадровых служб предприятий госкорпорации. По словам замглавы "Ростеха" Николая Волобуева, которые приводятся в сообщении, рабочие кадры компании являются ключевым активом для реализации гособоронзаказа и достижения технологического суверенитета. До 2028 года "Ростех" планирует привлечь 130 тысяч рабочих.
"Исследования "Авито Работы" показывают, что рабочие специальности становятся все более престижными. Так, например, по результатам первого полугодия 2025 года токари стали самыми высокооплачиваемыми работниками в промышленности со средней зарплатой 192 864 рубля. Этот тренд подтверждается и растущим интересом молодежи к среднему профессиональному образованию: количество вакансий для выпускников СПО увеличилось в 1,5 раза, а число резюме соискателей 18–24 лет выросло на 44% в годовом сравнении", - отметил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэл", "Нацимбио" и другие.
