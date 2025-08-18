Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о преимуществах истребителей Су-35С
В "Ростехе" рассказали о преимуществах истребителей Су-35С
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики Су-34 могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как "ударный кулак". "Тридцать пятый" – сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху", - сказали в госкорпорации. Собеседник агентства уточнил, что Су-35С оснащён фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку. При этом Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. "Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - подчеркнули в "Ростехе". Су-35С победил в ходе недавнего голосования, проводимого "Ростехом", как самый красивый самолёт. Как ожидается, скоро появится одежда и другая атрибутика с его изображениями. Второе место занял Су-34.
08:54 18.08.2025
 
В "Ростехе" рассказали о преимуществах истребителей Су-35С

"Ростех": Су-35С не позволяют самолетам противника выходить на рубежи применения оружия

Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики Су-34 могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как "ударный кулак". "Тридцать пятый" – сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху", - сказали в госкорпорации.
Собеседник агентства уточнил, что Су-35С оснащён фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку.
При этом Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет.
"Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - подчеркнули в "Ростехе".
Су-35С победил в ходе недавнего голосования, проводимого "Ростехом", как самый красивый самолёт. Как ожидается, скоро появится одежда и другая атрибутика с его изображениями. Второе место занял Су-34.
