В "Ростехе" рассказали о преимуществах истребителей Су-35С

В "Ростехе" рассказали о преимуществах истребителей Су-35С

2025-08-18T08:54+0300

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Российские многоцелевые истребители Су-35С не позволяют самолётам противника выходить на рубежи применения оружия, за счёт чего истребители-бомбардировщики Су-34 могут наносить точечные удары глубоко в тылу противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 – как "ударный кулак". "Тридцать пятый" – сверхманевренная машина, которая может оберегать ударные группы от угроз сверху", - сказали в госкорпорации. Собеседник агентства уточнил, что Су-35С оснащён фазированной РЛС, позволяющей обнаруживать и сопровождать многочисленные цели. Самолет может подавлять объекты ПВО и проводить разведку. При этом Су 34 способен наносить точечные удары глубоко в тыл противника различными средствами поражения – от управляемых авиабомб до высокоточных ракет. "Дуэт этих платформ образует эффективный ударный комплекс, способный выполнять сложнейшие тактические задачи на фронте. При этом Су-35С со своей "длинной рукой" не позволяет самолетам противника выходить на рубежи применения оружия", - подчеркнули в "Ростехе". Су-35С победил в ходе недавнего голосования, проводимого "Ростехом", как самый красивый самолёт. Как ожидается, скоро появится одежда и другая атрибутика с его изображениями. Второе место занял Су-34.

