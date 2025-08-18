https://1prime.ru/20250818/rubl-860847753.html

ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью

ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью - 18.08.2025, ПРАЙМ

ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью

ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля, сообщает пресс-служба банка. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T11:31+0300

2025-08-18T11:31+0300

2025-08-18T11:31+0300

экономика

банки

финансы

технологии

москва

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afcb71975ecb97504a6d81ecab5ef69b.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе "Новое Очаково" в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте", - говорится в сообщении. Отмечается, что процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через "ВТБ Онлайн". После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ. "Успешная сделка с ГК ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, - важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России", – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов. ВТБ видит огромный потенциал цифрового рубля, в том числе в повышении прозрачности расчетов, и намерен сотрудничать с Банком России для дальнейшего его внедрения в экономику страны, заключил Пахомов. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.

https://1prime.ru/20250731/zakon-860177674.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, технологии, москва, втб