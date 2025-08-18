https://1prime.ru/20250818/rubl-860867503.html

Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.40 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,19 рубля. Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,56%, до 65,48 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ "Реальных фактов, на которые инвесторы и банки могли бы опереться по результатам встречи политиков на Аляске, не появилось. Все обрисовано очень общими штрихами. Негатива не возникло - это хорошо, но для продуктивных торгов этого мало", - добавил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "К незначительному ослаблению рубля также может привести обнуление нормативов продажи экспортной выручки, о котором было объявлено в конце прошедшей недели. Инвесторы могут воспринять новость как сигнал о том, что будут появляться новые формальные и неформальные инициативы, способные поддержать снижение курса рубля", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Из-за недостаточного количества инвесторов и спекулянтов на валютном рынке, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания изменений ключевых для него факторов, вряд ли соответствующие новости сейчас могут поддерживать устойчивую тенденцию котировок без непосредственного воздействия на общий объем покупок и продаж иностранной валюты, рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Сегодня политические переговоры продолжаются с другими участниками, поэтому новости будут, волатильность в рублевых парах во второй половине дня может вырасти, считает Силаев. В случае отсутствия серьезного геополитического негатива курс может остаться внутри коридора в 11-11,2 рубля за юань, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На курс рубля в основном будут влиять новости по переговорному процессу между Россией, США и другими странами. Если появится больше конкретики по геополитической деэскалации и снятию антироссийских санкций, курс рубля может приблизиться к нижней границе коридора 79-82 рубля для доллара и 10,9-11,4 рубля для юаня", - рассказала Ващелюк из УК "Первая". Переход курса рубля к верхней границе коридоров возможен при отсутствии значимых результатов в переговорах и повышении риска усиления санкционного давления на Россию, добавила она.

