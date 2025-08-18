https://1prime.ru/20250818/rynok-860842298.html
Российский рынок акций открывает неделю снижением
2025-08-18T10:28+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале недели, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск падает на 2,05% относительно предыдущего закрытия, до 2 950,27 пункта. В частности, сильно дешевеют акции "СПБ биржи" (-5,16%), "Совкомфлота" (-3,75%), "Газпрома" (-3,73%), "Татнефти" (-3,56%), "Роснефти" (-3,49%). Дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+1,33%), "Самолета" (+0,93%), "КамАЗа" (+0,85%), "ПИКа" (+0,31%), "Новабева" (+0,04%). "Пятницу индекс Мосбиржи завершил выше отметки 3000 пунктов, на максимумах с конца апреля. Инвесторы подбирали бумаги под грядущую встречу президентов России и США. Реакция же рынка в выходные нас, мягко говоря, разочаровала. Многие ликвидные бумаги снизились на 3%, то есть упали на планки, а рынок в целом просел почти на 2%", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Таким образом, в субботу и воскресенье мы увидели закрытие спекулятивных "лонгов" по факту состоявшегося события, пояснил он. "В выходные индекс Мосбиржи попытался скорректироваться, отступив "под" зону 2960-2975 пунктов, что в целом выглядит, скорее, локальным охлаждением – инвесторы переключились на ожидание уже сегодняшней встречи президента США с представителями Европы и Украины, где будут обсуждаться пятничные договоренности, реагируя на ожидаемо жесткие заявления последних", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. Он ожидает сохранения выжидательного настроя на рынке акций в начале недели, - для ухода выше 3000 пунктов нужны новостные поводы.
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии