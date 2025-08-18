Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций открывает неделю снижением - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/rynok-860842298.html
Российский рынок акций открывает неделю снижением
Российский рынок акций открывает неделю снижением - 18.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций открывает неделю снижением
Российский рынок акций заметно снижается в начале недели, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:28+0300
2025-08-18T10:28+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
европа
украина
алексей антонов
евгений локтюхов
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале недели, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск падает на 2,05% относительно предыдущего закрытия, до 2 950,27 пункта. В частности, сильно дешевеют акции "СПБ биржи" (-5,16%), "Совкомфлота" (-3,75%), "Газпрома" (-3,73%), "Татнефти" (-3,56%), "Роснефти" (-3,49%). Дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+1,33%), "Самолета" (+0,93%), "КамАЗа" (+0,85%), "ПИКа" (+0,31%), "Новабева" (+0,04%). "Пятницу индекс Мосбиржи завершил выше отметки 3000 пунктов, на максимумах с конца апреля. Инвесторы подбирали бумаги под грядущую встречу президентов России и США. Реакция же рынка в выходные нас, мягко говоря, разочаровала. Многие ликвидные бумаги снизились на 3%, то есть упали на планки, а рынок в целом просел почти на 2%", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Таким образом, в субботу и воскресенье мы увидели закрытие спекулятивных "лонгов" по факту состоявшегося события, пояснил он. "В выходные индекс Мосбиржи попытался скорректироваться, отступив "под" зону 2960-2975 пунктов, что в целом выглядит, скорее, локальным охлаждением – инвесторы переключились на ожидание уже сегодняшней встречи президента США с представителями Европы и Украины, где будут обсуждаться пятничные договоренности, реагируя на ожидаемо жесткие заявления последних", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. Он ожидает сохранения выжидательного настроя на рынке акций в начале недели, - для ухода выше 3000 пунктов нужны новостные поводы.
https://1prime.ru/20250818/rynok--860834576.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_d2912711c9dfb9e677a6f87081330db4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, европа, украина, алексей антонов, евгений локтюхов, мосбиржа, совкомфлот, газпром
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Алексей Антонов, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Совкомфлот, Газпром
10:28 18.08.2025
 
Российский рынок акций открывает неделю снижением

Индекс Мосбиржи упал на 2,05%, до 2 950,27 пункта

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале недели, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск падает на 2,05% относительно предыдущего закрытия, до 2 950,27 пункта.
В частности, сильно дешевеют акции "СПБ биржи" (-5,16%), "Совкомфлота" (-3,75%), "Газпрома" (-3,73%), "Татнефти" (-3,56%), "Роснефти" (-3,49%). Дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+1,33%), "Самолета" (+0,93%), "КамАЗа" (+0,85%), "ПИКа" (+0,31%), "Новабева" (+0,04%).
"Пятницу индекс Мосбиржи завершил выше отметки 3000 пунктов, на максимумах с конца апреля. Инвесторы подбирали бумаги под грядущую встречу президентов России и США. Реакция же рынка в выходные нас, мягко говоря, разочаровала. Многие ликвидные бумаги снизились на 3%, то есть упали на планки, а рынок в целом просел почти на 2%", - отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Таким образом, в субботу и воскресенье мы увидели закрытие спекулятивных "лонгов" по факту состоявшегося события, пояснил он.
"В выходные индекс Мосбиржи попытался скорректироваться, отступив "под" зону 2960-2975 пунктов, что в целом выглядит, скорее, локальным охлаждением – инвесторы переключились на ожидание уже сегодняшней встречи президента США с представителями Европы и Украины, где будут обсуждаться пятничные договоренности, реагируя на ожидаемо жесткие заявления последних", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ.
Он ожидает сохранения выжидательного настроя на рынке акций в начале недели, - для ухода выше 3000 пунктов нужны новостные поводы.
Мосбиржа.
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
08:10
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАЕВРОПАУКРАИНААлексей АнтоновЕвгений ЛоктюховМосбиржаСовкомфлотГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала