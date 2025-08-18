В "Альфа-Банке" назвали саммит Путина и Трампа позитивным сигналом

https://1prime.ru/20250818/rynok-860863142.html

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Саммит президентов РФ и США на Аляске стал позитивным сигналом для финансовых рынков, заявил в интервью РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" директор департамента операций на финансовых рынках АО "Альфа-Банк" Никита Мельниченко. "Встреча оправдала ожидания тех, кто подходит к анализу ситуации взвешенно, а не импульсивно. Прошли переговоры. Проходя в двустороннем формате, они не могли привести к моментальному подписанию мирного соглашения, но намечен вектор, который соответствует интересам России", - отметил он. "Если говорить про импульсивную реакцию, то те, кто занимается спекуляциями, начали продавать свои российские активы, и мы увидели некоторую коррекцию российских акций на фоне излишне оптимистичного спроса в конце прошлой недели. Но глобально вектор положительный, он потенциально может привести если не к полному, то хотя бы к частичному снятию санкций, что тоже благоприятно скажется на экономической ситуации. А главное, приведёт к миру, в котором мы заинтересованы. Поэтому мне видится, что сигнал положительный", - считает Мельниченко. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.

