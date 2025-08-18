https://1prime.ru/20250818/rynok-860863142.html
В "Альфа-Банке" назвали саммит Путина и Трампа позитивным сигналом
В "Альфа-Банке" назвали саммит Путина и Трампа позитивным сигналом - 18.08.2025, ПРАЙМ
В "Альфа-Банке" назвали саммит Путина и Трампа позитивным сигналом
Саммит президентов РФ и США на Аляске стал позитивным сигналом для финансовых рынков, заявил в интервью РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ:... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T15:10+0300
2025-08-18T15:10+0300
2025-08-18T15:10+0300
экономика
россия
финансы
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_c78d45c6c98c04e558061d235f1d3dbc.jpg
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Саммит президентов РФ и США на Аляске стал позитивным сигналом для финансовых рынков, заявил в интервью РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" директор департамента операций на финансовых рынках АО "Альфа-Банк" Никита Мельниченко. "Встреча оправдала ожидания тех, кто подходит к анализу ситуации взвешенно, а не импульсивно. Прошли переговоры. Проходя в двустороннем формате, они не могли привести к моментальному подписанию мирного соглашения, но намечен вектор, который соответствует интересам России", - отметил он. "Если говорить про импульсивную реакцию, то те, кто занимается спекуляциями, начали продавать свои российские активы, и мы увидели некоторую коррекцию российских акций на фоне излишне оптимистичного спроса в конце прошлой недели. Но глобально вектор положительный, он потенциально может привести если не к полному, то хотя бы к частичному снятию санкций, что тоже благоприятно скажется на экономической ситуации. А главное, приведёт к миру, в котором мы заинтересованы. Поэтому мне видится, что сигнал положительный", - считает Мельниченко. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
https://1prime.ru/20250818/yuani-860845911.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862975_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_d1be1adba3e4d19a541b21a4d599a0d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ
В "Альфа-Банке" назвали саммит Путина и Трампа позитивным сигналом
Эксперт Мельниченко: встреча Путина и Трампа стала позитивным сигналом для рынков
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Саммит президентов РФ и США на Аляске стал позитивным сигналом для финансовых рынков, заявил в интервью РИА Новости на полях III Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" директор департамента операций на финансовых рынках АО "Альфа-Банк" Никита Мельниченко.
"Встреча оправдала ожидания тех, кто подходит к анализу ситуации взвешенно, а не импульсивно. Прошли переговоры. Проходя в двустороннем формате, они не могли привести к моментальному подписанию мирного соглашения, но намечен вектор, который соответствует интересам России", - отметил он.
"Если говорить про импульсивную реакцию, то те, кто занимается спекуляциями, начали продавать свои российские активы, и мы увидели некоторую коррекцию российских акций на фоне излишне оптимистичного спроса в конце прошлой недели. Но глобально вектор положительный, он потенциально может привести если не к полному, то хотя бы к частичному снятию санкций, что тоже благоприятно скажется на экономической ситуации. А главное, приведёт к миру, в котором мы заинтересованы. Поэтому мне видится, что сигнал положительный", - считает Мельниченко.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 9,3 миллиарда рублей