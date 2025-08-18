https://1prime.ru/20250818/rynok-860876379.html

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника снижением

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника снижением - 18.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника снижением

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника заметным снижением, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T19:27+0300

2025-08-18T19:27+0300

2025-08-18T19:27+0300

экономика

рынок

торги

индексы

рф

елена кожухова

мосбиржа

ртс

ик "велес капитал"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника заметным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,02%, до 2 951,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,59%, до 1 217,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,51%, до 1 155,99 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.58 мск дорожал на 0,39%, до 66,11 доллара за баррель. "На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные продажи. Инвесторы предпочитали сохранять осторожность у рекордных и локальных пиков в ожидании геополитических и экономических новостей. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня вернулись в район его минимумов и тестировали поддержки 2950 пунктов и 1160 пунктов", – отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индекс Мосбиржи открыл неделю в умеренном минусе, зацепившись за область вблизи 2950 пунктов. В итогах саммита президентов РФ и США инвесторы не нашли ожидаемой конкретики, но лидеры назвали общение продуктивным, новые санкции объявлены не были, а переговорный процесс продолжается. Сегодня проходит встреча глав США и Украины. Ее результаты также могут стать причиной краткосрочной волатильности", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Снижение рынка могло быть смягчено ослаблением рубля, при этом нефть сегодня в основном дешевела, смещаясь к 65 долларов за баррель марки Brent – инвесторы отыгрывают очередное грядущее увеличение квот странами ОПЕК+ в момент, когда сезонный спрос на топливо пошел на спад, отметил он. "В фокусе инвесторов в ближайшее время – очередной раунд переговоров. Локально крепкий рубль, несмотря на ослабление последних недель, продолжает оказывать давление на акции", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Селигдара" (+2,9%), "Новабев Групп" (+1,75%), "Фармсинтеза" (+1,58%), "Вуш Холдинга" (+1,42%), ОГК-2 (+1,23%). "Акции "Селигдара" в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, при этом котировки золота продолжали колебания в районе 3400 доллара за унцию. Бумаги застройщиков повышались, судя по всему, на возвращении оптимизма в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ осенью этого года", - рассказала Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-5,29%), "Татнефть" (префы на 4,39%, обыкновенные акции – на 3,72%), банка "Санкт-Петербург" (-3,81%), "Эн+ Груп" (-3,75%), "Юнипро" (-3,67%). Прогнозы Мирные переговоры не обещают быть простыми, что подчеркивает в том числе риски ужесточения позиции американского президента в отношении России, прогресс в переговорах, впрочем, вскоре может вернуть индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов, считает Кожухова. "Завтра будут опубликованы данные по объему строительства новых домов в США за июль. На российском рынке МТС опубликует финансовые результаты по РСБУ за 1-е полугодие. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 августа – 2875-3025 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20250818/obzor-860875974.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал"