В Турции ответили на вопрос о месте вероятного саммита по Украине

В Турции ответили на вопрос о месте вероятного саммита по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ

В Турции ответили на вопрос о месте вероятного саммита по Украине

Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T11:30+0300

2025-08-18T11:30+0300

2025-08-18T11:30+0300

АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Информации о возможности проведения вероятного саммита лидеров по Украине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле нет, СМИ будут проинформированы в случае такой подготовки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности, написала в понедельник турецкая проправительственная газета Milliyet. "У нас нет информации о такой возможности. Мы проинформируем СМИ в случае наличия какой-либо конкретики",- заявили РИА Новости в администрации по телефону. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на встречу президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

