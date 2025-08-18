https://1prime.ru/20250818/sammit-860864600.html

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии - 18.08.2025, ПРАЙМ

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась встреча лидеров | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T15:38+0300

2025-08-18T15:38+0300

2025-08-18T15:38+0300

политика

россия

сша

индия

аляска

нарендра моди

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860421445_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_dbc647f450dfa1606e8bd996f3a497cf.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась встреча лидеров России и США на Аляске. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом (США Дональдом) Трампом на Аляске. Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что Моди посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине. Это будет первая поездка премьера Индии в КНР после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года.

https://1prime.ru/20250818/rynok-860863142.html

сша

индия

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, индия, аляска, нарендра моди, владимир путин, дональд трамп