Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии
политика
россия
сша
индия
аляска
нарендра моди
владимир путин
дональд трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась встреча лидеров России и США на Аляске. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Благодарю моего друга, президента Путина, за телефонный звонок и за то, что он поделился своими мыслями о недавней встрече с президентом (США Дональдом) Трампом на Аляске. Индия неизменно призывает к мирному урегулированию украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения встреч с президентом России в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что Моди посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине. Это будет первая поездка премьера Индии в КНР после столкновений индийских и китайских солдат в мае 2020 года.
