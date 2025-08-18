https://1prime.ru/20250818/samolet-860836081.html

В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило | 18.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.

