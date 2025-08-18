https://1prime.ru/20250818/samolet-860836081.html
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:41+0300
2025-08-18T08:41+0300
2025-08-18T08:41+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861658_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_27de4ecadb99268c6cd1d25424b57a20.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
https://1prime.ru/20250813/pauerbanki-860682433.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861658_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_cd128cabcf6d32fb0c6768e91ba8a32b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ск рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, СК РФ
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Тюмени самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
"В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
Эксперт допустил запрет на провоз пауэрбанков в самолетах авиакомпаний РФ