В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - 18.08.2025
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:41+0300
2025-08-18T08:41+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
08:41 18.08.2025
 
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Тюмени самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

© РИА Новости . Яков Андреев
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
"В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
