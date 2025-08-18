Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сборку китайских экскаваторов планируют локализовать в Казани
Сборку китайских экскаваторов планируют локализовать в Казани - 18.08.2025, ПРАЙМ
Сборку китайских экскаваторов планируют локализовать в Казани
Казанская компания "Таурус Моторс" планирует локализовать в Татарстане сборочное производство экскаваторов двух китайских компаний, соответствующие меморандумы... | 18.08.2025, ПРАЙМ
КАЗАНЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Казанская компания "Таурус Моторс" планирует локализовать в Татарстане сборочное производство экскаваторов двух китайских компаний, соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписаны в рамках третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает оргкомитет форума. "В Казани планируют локализовать сборку оборудования двух китайских компаний и открыть сервисный центр. К форуму "Ростки" приурочили подписание казанской компанией "Таурус Моторс" меморандумов о совместном сотрудничестве и локализации сборки оборудования с китайскими компаниями Jiangsu Gaode Hydraulic Machinery и Taian Jiahe Heavy Industry", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании "Таурус Моторс" Александра Шепелева, китайские компании серьезно подходят к сотрудничеству и нацелены на долгосрочные связи. "Мы хотим локализовать сборочное производство экскаваторов с перспективой локализации производства в России. На рынке сейчас серьезная стагнация, поэтому то, чем мы сейчас занимаемся, это задел на будущее… Мы хотим получить важные компетенции по технологии сборки, вместе проработать продукт, который бы подходил для России", - сказал он. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 33 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и порядка 200 компаний из Китая. В программе форума около 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
14:10 18.08.2025
 
Сборку китайских экскаваторов планируют локализовать в Казани

"Таурус Моторс" планирует локализовать в Татарстане сборку экскаваторов из КНР

КАЗАНЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Казанская компания "Таурус Моторс" планирует локализовать в Татарстане сборочное производство экскаваторов двух китайских компаний, соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписаны в рамках третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает оргкомитет форума.
"В Казани планируют локализовать сборку оборудования двух китайских компаний и открыть сервисный центр. К форуму "Ростки" приурочили подписание казанской компанией "Таурус Моторс" меморандумов о совместном сотрудничестве и локализации сборки оборудования с китайскими компаниями Jiangsu Gaode Hydraulic Machinery и Taian Jiahe Heavy Industry", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании "Таурус Моторс" Александра Шепелева, китайские компании серьезно подходят к сотрудничеству и нацелены на долгосрочные связи.
"Мы хотим локализовать сборочное производство экскаваторов с перспективой локализации производства в России. На рынке сейчас серьезная стагнация, поэтому то, чем мы сейчас занимаемся, это задел на будущее… Мы хотим получить важные компетенции по технологии сборки, вместе проработать продукт, который бы подходил для России", - сказал он.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 33 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и порядка 200 компаний из Китая. В программе форума около 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
