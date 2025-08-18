https://1prime.ru/20250818/sdelka-860864287.html

РЖД заключили первую биржевую сделку по поставке пиломатериалов в Китай

РЖД заключили первую биржевую сделку по поставке пиломатериалов в Китай - 18.08.2025, ПРАЙМ

РЖД заключили первую биржевую сделку по поставке пиломатериалов в Китай

Первая биржевая сделка по поставке пиломатериалов в Китай заключена через цифровую платформу структуры РЖД и Петербургской биржи, сообщила транспортная... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T15:24+0300

2025-08-18T15:24+0300

2025-08-18T15:25+0300

экономика

бизнес

россия

китай

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860864118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca5a0c89241f86c05299b48585ad97ee.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Первая биржевая сделка по поставке пиломатериалов в Китай заключена через цифровую платформу структуры РЖД и Петербургской биржи, сообщила транспортная компания. Речь идет о платформе "Оператор товарных поставок" (ОТП). Это совместный проект компании "Цифровая логистика" ("дочка" РЖД) и Петербургской биржи. Цифровая платформа позволяет отслеживать передвижение биржевого товара в режиме онлайн, обеспечивает точность расчета транспортировки, дает возможность оптимизировать логистику. "Первая биржевая сделка по поставке пиломатериалов в Китай заключена с применением механизма "Оператор торговых поставок" РЖД. В рамках сделки продано 3 800 кубических метров пиломатериалов хвойных пород с доставкой до станции Тайцан в КНР. Экспортная перевозка будет осуществлена контейнерным поездом российского оператора", - говорится в сообщении РЖД. По словам замглавы РЖД Евгения Чаркина, которые приводятся в сообщении, положительный опыт взаимодействия РЖД и Петербургской биржи в рамках платформы "Оператор товарных поставок" расширяется за счет новых товарных секций. "Очевидно, что цифровая среда стала качественным и продуктивным решением, востребованным рынком, отвечающим интересам как участников торгов, так и государства", - цитируют РЖД слова замгендиректора РЖД. Компания отмечает, что существенным преимуществом является также то, что это экспортная сделка с отгрузкой контейнерным поездом по сквозной ставке до станции назначения в КНР. "Это не только расширяет возможности российских производителей на новых рынках сбыта и упрощает транспортировку для зарубежных покупателей, но и повышает уровень доверия у экспортеров и импортеров за счет прозрачности логистической услуги и конкурентной торговой среды", - поясняют РЖД.

https://1prime.ru/20250815/udobreniya-860761905.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, ржд