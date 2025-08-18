РЖД заключили первую биржевую сделку по поставке пиломатериалов в Китай

https://1prime.ru/20250818/sdelka-860864287.html
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Первая биржевая сделка по поставке пиломатериалов в Китай заключена через цифровую платформу структуры РЖД и Петербургской биржи, сообщила транспортная компания. Речь идет о платформе "Оператор товарных поставок" (ОТП). Это совместный проект компании "Цифровая логистика" ("дочка" РЖД) и Петербургской биржи. Цифровая платформа позволяет отслеживать передвижение биржевого товара в режиме онлайн, обеспечивает точность расчета транспортировки, дает возможность оптимизировать логистику. "Первая биржевая сделка по поставке пиломатериалов в Китай заключена с применением механизма "Оператор торговых поставок" РЖД. В рамках сделки продано 3 800 кубических метров пиломатериалов хвойных пород с доставкой до станции Тайцан в КНР. Экспортная перевозка будет осуществлена контейнерным поездом российского оператора", - говорится в сообщении РЖД. По словам замглавы РЖД Евгения Чаркина, которые приводятся в сообщении, положительный опыт взаимодействия РЖД и Петербургской биржи в рамках платформы "Оператор товарных поставок" расширяется за счет новых товарных секций. "Очевидно, что цифровая среда стала качественным и продуктивным решением, востребованным рынком, отвечающим интересам как участников торгов, так и государства", - цитируют РЖД слова замгендиректора РЖД. Компания отмечает, что существенным преимуществом является также то, что это экспортная сделка с отгрузкой контейнерным поездом по сквозной ставке до станции назначения в КНР. "Это не только расширяет возможности российских производителей на новых рынках сбыта и упрощает транспортировку для зарубежных покупателей, но и повышает уровень доверия у экспортеров и импортеров за счет прозрачности логистической услуги и конкурентной торговой среды", - поясняют РЖД.
Новости
