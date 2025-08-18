Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Microsoft грозит штраф за отказ удалить запрещенную информацию - 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:45+0300
2025-08-18T14:45+0300
экономика
технологии
бизнес
москва
microsoft
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября. Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
технологии, бизнес, москва, microsoft
Экономика, Технологии, Бизнес, МОСКВА, Microsoft
14:45 18.08.2025
 
© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
© flickr.com / nixiepixel
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября.
Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
