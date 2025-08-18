https://1prime.ru/20250818/shtraf-860861289.html

Microsoft грозит штраф за отказ удалить запрещенную информацию

Microsoft грозит штраф за отказ удалить запрещенную информацию - 18.08.2025, ПРАЙМ

Microsoft грозит штраф за отказ удалить запрещенную информацию

Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T14:45+0300

2025-08-18T14:45+0300

2025-08-18T14:45+0300

экономика

технологии

бизнес

москва

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября. Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://1prime.ru/20250813/shtraf-860685709.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, москва, microsoft