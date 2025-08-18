https://1prime.ru/20250818/shtraf-860861289.html
Microsoft грозит штраф за отказ удалить запрещенную информацию
2025-08-18T14:45+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Американскому производителю программного обеспечения Microsoft Corporation грозит штраф до 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В суд поступил административный протокол на Microsoft Corporation по части 2 статьи 13.41 КоАП", - сказано в материалах. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Таганский суд Москвы рассмотрит протокол 30 сентября. Ранее корпорацию штрафовали по этой статье год назад, поводом стало неудаление целого ряда ссылок на экстремистские материалы. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
