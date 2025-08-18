Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Слюсаря
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент и руководитель региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области. Отдельное внимание они уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
Сельское хозяйство и промышленность
- Путин указал на сильное падение производства в сельском хозяйстве.
- Слюсарь подтвердил это, отметив, что в 2021-23 годах урожай доходил до рекордных 16 миллионов тонн, но в 2024-м было падение на 20%, а в 2025-м — на 30%.
- На ситуацию повлияли неблагоприятные климатические факторы: поздние заморозки, жара, засуха, маловодье, в итоге порядка миллиона гектаров в области было повреждено или погибло.
- Президент призвал обратить внимание на опустынивание, использование тяжелой техники и сокращение защитных лесопосадок.
- Слюсарь предложил новую меру поддержки сельхозпроизводителей — мораторий на банкротство, в особенности малых и средних фермерских хозяйств. Президент поддержал эту идею.
У нас развитый промышленный потенциал. Основу составляют ведущие предприятия, <...>: и "Роствертол" <...> и Таганрогский авиационный завод. Кстати, в этом году получаем (двигатель. — Прим. ред.) ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает, а в этом году получаем под ремоторизацию на Бе-200.
Меры поддержки для участников СВО
- В Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Слюсарь выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются.
- В регион стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме "одного окна" и по единому заявлению в МФЦ.
- Президент поручил совершенствовать и тиражировать такие механизмы.