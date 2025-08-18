https://1prime.ru/20250818/slyusar-860855738.html

Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Слюсаря

Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Слюсаря

2025-08-18T13:51+0300

2025-08-18T14:24+0300

политика

россия

ростовская область

владимир путин

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба Кремля.Президент и руководитель региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области. Отдельное внимание они уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Сельское хозяйство и промышленностьУ нас развитый промышленный потенциал. Основу составляют ведущие предприятия, <...>: и "Роствертол" <...> и Таганрогский авиационный завод. Кстати, в этом году получаем (двигатель. — Прим. ред.) ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает, а в этом году получаем под ремоторизацию на Бе-200.Меры поддержки для участников СВО

ростовская область

2025

россия, ростовская область, владимир путин