Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Слюсаря
Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Слюсаря
Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба Кремля. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:51+0300
2025-08-18T14:24+0300
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба Кремля.Президент и руководитель региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области. Отдельное внимание они уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Сельское хозяйство и промышленностьУ нас развитый промышленный потенциал. Основу составляют ведущие предприятия, &lt;...&gt;: и "Роствертол" &lt;...&gt; и Таганрогский авиационный завод. Кстати, в этом году получаем (двигатель. — Прим. ред.) ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает, а в этом году получаем под ремоторизацию на Бе-200.Меры поддержки для участников СВО
13:51 18.08.2025 (обновлено: 14:24 18.08.2025)
 
Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Слюсаря

Путин обсудил с врио главы Ростовской области Слюсарем вопросы развития региона

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент и руководитель региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области. Отдельное внимание они уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

Сельское хозяйство и промышленность

  • Путин указал на сильное падение производства в сельском хозяйстве.
  • Слюсарь подтвердил это, отметив, что в 2021-23 годах урожай доходил до рекордных 16 миллионов тонн, но в 2024-м было падение на 20%, а в 2025-м — на 30%.
  • На ситуацию повлияли неблагоприятные климатические факторы: поздние заморозки, жара, засуха, маловодье, в итоге порядка миллиона гектаров в области было повреждено или погибло.
  • Президент призвал обратить внимание на опустынивание, использование тяжелой техники и сокращение защитных лесопосадок.
  • Слюсарь предложил новую меру поддержки сельхозпроизводителей — мораторий на банкротство, в особенности малых и средних фермерских хозяйств. Президент поддержал эту идею.
У нас развитый промышленный потенциал. Основу составляют ведущие предприятия, <...>: и "Роствертол" <...> и Таганрогский авиационный завод. Кстати, в этом году получаем (двигатель. — Прим. ред.) ПД-8 на (самолет. — Прим. ред.) Бе-200. Сейчас ПД-8 летает на "Суперджете", и успешно летает, а в этом году получаем под ремоторизацию на Бе-200.
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
врио губернатора Ростовской области

Меры поддержки для участников СВО

  • В Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Слюсарь выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются.
  • В регион стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме "одного окна" и по единому заявлению в МФЦ.
  • Президент поручил совершенствовать и тиражировать такие механизмы.
ПолитикаРОССИЯРостовская областьВладимир Путин
 
 
