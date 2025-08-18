Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву - 18.08.2025
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву - 18.08.2025, ПРАЙМ
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву
Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп будет соблюдать согласованные с ЕС позиции и не выдвинет новых требований к Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник."Главная причина присоединения (лидеров ЕС ко встрече в Вашингтоне - ред.) заключается в том, чтобы убедиться, что Трамп придерживается позиций, согласованных с европейскими столицами, и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора за закрытыми дверями с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске в пятницу", - сказано в материале. Согласно информации собеседников издания, инициатива о привлечении европейских лидеров к встрече Трампа с Зеленским была предложена президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. К этой инициативе присоединились несколько других европейских политиков.Также сообщается, что другие лидеры выразили желание принять участие в встрече, однако список приглашенных был намеренно ограничен.
мировая экономика, общество , сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, politico, cnn
Политика, Мировая экономика, Общество , США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Politico, CNN
10:25 18.08.2025
 
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву

Politico: лидеры ЕС поедут в США, чтобы не допустить выдвижения новых требований Киеву

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп будет соблюдать согласованные с ЕС позиции и не выдвинет новых требований к Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник.
"Главная причина присоединения (лидеров ЕС ко встрече в Вашингтоне - ред.) заключается в том, чтобы убедиться, что Трамп придерживается позиций, согласованных с европейскими столицами, и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора за закрытыми дверями с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске в пятницу", - сказано в материале.
Согласно информации собеседников издания, инициатива о привлечении европейских лидеров к встрече Трампа с Зеленским была предложена президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. К этой инициативе присоединились несколько других европейских политиков.
Также сообщается, что другие лидеры выразили желание принять участие в встрече, однако список приглашенных был намеренно ограничен.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме
09:18
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАВАШИНГТОНУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарк РюттеНАТОPoliticoCNN
 
 
