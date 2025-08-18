https://1prime.ru/20250818/smi-860841646.html

Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву

Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву - 18.08.2025, ПРАЙМ

Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву

Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T10:25+0300

2025-08-18T10:25+0300

2025-08-18T10:25+0300

политика

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

украина

владимир зеленский

дональд трамп

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416178_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b26332fc84fad1697931a1cf6b21c62a.jpg

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп будет соблюдать согласованные с ЕС позиции и не выдвинет новых требований к Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник."Главная причина присоединения (лидеров ЕС ко встрече в Вашингтоне - ред.) заключается в том, чтобы убедиться, что Трамп придерживается позиций, согласованных с европейскими столицами, и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора за закрытыми дверями с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске в пятницу", - сказано в материале. Согласно информации собеседников издания, инициатива о привлечении европейских лидеров к встрече Трампа с Зеленским была предложена президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. К этой инициативе присоединились несколько других европейских политиков.Также сообщается, что другие лидеры выразили желание принять участие в встрече, однако список приглашенных был намеренно ограничен.

https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860838108.html

сша

вашингтон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, politico, cnn