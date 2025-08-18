https://1prime.ru/20250818/smi-860841646.html
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву - 18.08.2025, ПРАЙМ
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву
Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:25+0300
2025-08-18T10:25+0300
2025-08-18T10:25+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416178_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b26332fc84fad1697931a1cf6b21c62a.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп будет соблюдать согласованные с ЕС позиции и не выдвинет новых требований к Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник."Главная причина присоединения (лидеров ЕС ко встрече в Вашингтоне - ред.) заключается в том, чтобы убедиться, что Трамп придерживается позиций, согласованных с европейскими столицами, и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора за закрытыми дверями с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске в пятницу", - сказано в материале. Согласно информации собеседников издания, инициатива о привлечении европейских лидеров к встрече Трампа с Зеленским была предложена президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. К этой инициативе присоединились несколько других европейских политиков.Также сообщается, что другие лидеры выразили желание принять участие в встрече, однако список приглашенных был намеренно ограничен.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860838108.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416178_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_83d6d5674dab5be96fad2b76a67d8a66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, politico, cnn
Политика, Мировая экономика, Общество , США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Politico, CNN
Politico: лидеры ЕС не хотят допустить выдвижения новых требований Киеву
Politico: лидеры ЕС поедут в США, чтобы не допустить выдвижения новых требований Киеву
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд лидеров ЕС намерены участвовать во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для того, чтобы гарантировать, что Трамп будет соблюдать согласованные с ЕС позиции и не выдвинет новых требований к Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источник.
"Главная причина присоединения (лидеров ЕС ко встрече в Вашингтоне - ред.) заключается в том, чтобы убедиться, что Трамп придерживается позиций, согласованных с европейскими столицами, и не ошеломит Украину новыми требованиями после разговора за закрытыми дверями с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске в пятницу", - сказано в материале.
Согласно информации собеседников издания, инициатива о привлечении европейских лидеров к встрече Трампа с Зеленским была предложена президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. К этой инициативе присоединились несколько других европейских политиков.
Также сообщается, что другие лидеры выразили желание принять участие в встрече, однако список приглашенных был намеренно ограничен.
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом доме