Россия запустит в космос два иранских спутника

Россия запустит в космос два иранских спутника

ТЕГЕРАН, 18 авг - ПРАЙМ. Иранские спутники "Зафар" и "Пая" будут запущены в космос осенью текущего года российской ракетой-носителем "Союз", сообщил глава Иранского космического агентства Хасан Саларие. "Запуск этих двух спутников будет осуществлен в 2025 году. Для этой цели выбрана ракета-носитель "Союз", - приводит слова Саларие агентство Tasnim. Глава Иранского космического агентства уточнил, что оба спутника предназначены для дистанционного зондирования земли, а также цветной и черно-белой съемки. Он рассказал, что спутники были представлены два года назад, а их запуск должен был быть осуществлен в прошлом году, однако был отложен. По словам Саларие, задержка произошла из-за того, что не были готовы другие спутники, которые планировалось отправить в космос на зарубежной ракете-носителе вместе со спутниками "Зафар" и "Пая". Теперь, утверждает он, заспуск намечен на осень 2025 года. В конце прошлого месяца ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту 18 малых спутников. Половина из них разработана компанией "Геоскан". Один из спутников - иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2.

иран

2025

