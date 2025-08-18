Биржи США начинают неделю без четкой динамики

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250818/ssha-860868847.html
2025-08-18T17:08+0300
2025-08-18T17:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/88/769998879_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_4bc95569c99d0215a265471b52a5d2ff.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США начинают неделю без четкой динамики, рынки находятся в ожидании финансовой отчетности ритейлеров, публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС), а также комментариев главы центробанка Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,03% - до 44 958,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,11% - до 21 599,02 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,05%, до 6 446,38 пункта. Инвесторы ждут публикации корпоративной отчетности крупных американских розничных сетей. В частности, о своих результатах за прошедший квартал в четверг сообщит Walmart. Также на этой неделе, в среду, ожидается публикация протокола июльского заседания ФРС США, а в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. "Хотя на этой неделе особое внимание будет уделено отчетности ритейлеров, протоколы заседания ФРС и комментарии Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле будут тщательно проанализированы на предмет наличия каких-либо подсказок относительно того, в какую сторону склоняется центробанк", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin). Трейдеры также находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
17:08 18.08.2025
 
© fotolia.com / Comugnero Silvana
Dow Jones
Dow Jones. Архивное фото
© fotolia.com / Comugnero Silvana
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США начинают неделю без четкой динамики, рынки находятся в ожидании финансовой отчетности ритейлеров, публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС), а также комментариев главы центробанка Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,03% - до 44 958,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,11% - до 21 599,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,05%, до 6 446,38 пункта.
Инвесторы ждут публикации корпоративной отчетности крупных американских розничных сетей. В частности, о своих результатах за прошедший квартал в четверг сообщит Walmart. Также на этой неделе, в среду, ожидается публикация протокола июльского заседания ФРС США, а в пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл выступит в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле.
"Хотя на этой неделе особое внимание будет уделено отчетности ритейлеров, протоколы заседания ФРС и комментарии Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле будут тщательно проанализированы на предмет наличия каких-либо подсказок относительно того, в какую сторону склоняется центробанк", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).
Трейдеры также находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Логотип ВТБ.
ВТБ перечислил в бюджет свыше 223 миллиардов рублей дивидендов
16:56
 
