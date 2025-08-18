Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме
Российский рынок акций во время вечерней сессии слабо отреагировал на заявления, сделанные в ходе публичного общения президента США Дональда Трампа и Владимира... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T21:10+0300
2025-08-18T21:10+0300
рынок
торги
акции
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мосбиржа
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/77476/47/774764742_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6625a82c58d7f4908caed6e967e4d911.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии слабо отреагировал на заявления, сделанные в ходе публичного общения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.49 мск снижался на 1,79%, до 2958,34 пункта. До начала встречи Трампа и Зеленского он также снижался примерно на 1,8%. В моменте он замедлял снижение на пике до 1,5%. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Трамп, среди прочего, заявил о "разумных шансах" на завершение украинского конфликта по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами.
сша
рынок, торги, акции, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мосбиржа, ес, в мире
Рынок, Торги, Акции, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мосбиржа, ЕС, В мире
21:10 18.08.2025
 
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме

Рынок акций России слабо отреагировал на заявления Трампа и Зеленского

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии слабо отреагировал на заявления, сделанные в ходе публичного общения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.49 мск снижался на 1,79%, до 2958,34 пункта. До начала встречи Трампа и Зеленского он также снижался примерно на 1,8%. В моменте он замедлял снижение на пике до 1,5%.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Трамп, среди прочего, заявил о "разумных шансах" на завершение украинского конфликта по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами.
СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине
РынокТоргиАкцииСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМосбиржаЕСВ мире
 
 
