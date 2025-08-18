https://1prime.ru/20250818/ssha-860879170.html
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме - 18.08.2025
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме
Российский рынок акций во время вечерней сессии слабо отреагировал на заявления, сделанные в ходе публичного общения президента США Дональда Трампа и Владимира... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии слабо отреагировал на заявления, сделанные в ходе публичного общения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 20.49 мск снижался на 1,79%, до 2958,34 пункта. До начала встречи Трампа и Зеленского он также снижался примерно на 1,8%. В моменте он замедлял снижение на пике до 1,5%. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Трамп, среди прочего, заявил о "разумных шансах" на завершение украинского конфликта по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами.
Рынок акций России слабо отреагировал на встречу в Белом Доме
