Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам
Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. | 18.08.2025, ПРАЙМ
18.08.2025
2025-08-18T21:16+0300
2025-08-18T21:16+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме журналист спросил Зеленского, согласится ли он на территориальные уступки. Зеленский ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам
