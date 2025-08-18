Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам - 18.08.2025
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам
Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T21:16+0300
2025-08-18T21:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме журналист спросил Зеленского, согласится ли он на территориальные уступки. Зеленский ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
21:16 18.08.2025
 
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам

Зеленский не ответил Трампу на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.
В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме журналист спросил Зеленского, согласится ли он на территориальные уступки.
Зеленский ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
СМИ: в ЕС до сих пор не знают, какие гарантии США могут дать Украине
США Киев УКРАИНА Владимир Зеленский Дональд Трамп Петер Сийярто ФСБ В мире
 
 
