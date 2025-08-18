https://1prime.ru/20250818/ssha-860879359.html

Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам

Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам - 18.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам

Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T21:16+0300

2025-08-18T21:16+0300

2025-08-18T21:16+0300

сша

киев

украина

владимир зеленский

дональд трамп

петер сийярто

фсб

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме журналист спросил Зеленского, согласится ли он на территориальные уступки. Зеленский ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://1prime.ru/20250818/garantii-860878148.html

сша

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, фсб, в мире