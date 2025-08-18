https://1prime.ru/20250818/ssha-860879847.html
Трамп сообщил, что после встреч с Зеленским позвонит Путину
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после встреч в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран позвонит президенту РФ Владимиру Путину. "Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч... он (президент РФ Владимир Путин - ред.) ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу", – сказал президент США.
