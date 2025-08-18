Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами - 18.08.2025, ПРАЙМ
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами - 18.08.2025, ПРАЙМ
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. | 18.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.
22:08 18.08.2025
 
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Белый дом: Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.
