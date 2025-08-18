https://1prime.ru/20250818/ssha-860882503.html
Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами
2025-08-18T22:08+0300
2025-08-18T22:08+0300
2025-08-18T22:08+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.
