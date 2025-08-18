https://1prime.ru/20250818/ssha-860882503.html

Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами - 18.08.2025, ПРАЙМ

Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T22:08+0300

2025-08-18T22:08+0300

2025-08-18T22:08+0300

сша

дональд трамп

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после беседы отправились на встречу с европейскими лидерами, сообщил Белый дом. Пресс-служба Белого дома сообщила в соцсети Х, что Трамп и Зеленский "отправились на встречу с европейскими лидерами", она приложила к публикации соответствующее видео.

https://1prime.ru/20250818/tramp-860881783.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире