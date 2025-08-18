https://1prime.ru/20250818/ssha-860882642.html

Началась встреча между Трампом и лидерами ЕС

Началась встреча между европейскими чиновниками и лидерами стран, а также президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Началась встреча между европейскими чиновниками и лидерами стран, а также президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Ранее в Белый дом прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский. Как следует из трансляции на YouTube-канала телеканала Fox News, мероприятие с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров началось. В понедельник президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

