Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов на фоне встречи в Белом доме
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во время вечерней торговой сессии практически восстановил все потери, превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с пятницы. Это произошло в ответ на заявления президента США Дональда Трампа во время встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским, как показывают данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в 22.03 мск понизился на 0,24%, до 3004,88 пункта. В пиковый момент он почти достиг уровня закрытия основной сессии пятницы, снижавшись лишь на 0,01%. До высказываний президента США индекс демонстрировал падение примерно на 1,6%.
Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Зеленский смогут достичь соглашения по мирному разрешению ситуации на Украине. Также он отметил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами Евросоюза и Зеленским практически по всем вопросам, включая вопросы безопасности.
В понедельник Трамп принимает Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС в Белом доме. Ранее он допускал возможное проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
