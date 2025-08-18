Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/ssha-860883505.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов - 18.08.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов
Российский фондовый рынок во время вечерней торговой сессии практически восстановил все потери, превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T22:18+0300
2025-08-18T22:18+0300
рынок
торги
сша
рф
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
ес
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во время вечерней торговой сессии практически восстановил все потери, превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с пятницы. Это произошло в ответ на заявления президента США Дональда Трампа во время встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским, как показывают данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в 22.03 мск понизился на 0,24%, до 3004,88 пункта. В пиковый момент он почти достиг уровня закрытия основной сессии пятницы, снижавшись лишь на 0,01%. До высказываний президента США индекс демонстрировал падение примерно на 1,6%.Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Зеленский смогут достичь соглашения по мирному разрешению ситуации на Украине. Также он отметил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами Евросоюза и Зеленским практически по всем вопросам, включая вопросы безопасности.В понедельник Трамп принимает Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС в Белом доме. Ранее он допускал возможное проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://1prime.ru/20250818/ssha-860883143.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_d2912711c9dfb9e677a6f87081330db4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, рф, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, мосбиржа, в мире
Рынок, Торги, США, РФ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Мосбиржа, В мире
22:18 18.08.2025
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов на фоне встречи в Белом доме

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во время вечерней торговой сессии практически восстановил все потери, превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с пятницы. Это произошло в ответ на заявления президента США Дональда Трампа во время встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским, как показывают данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в 22.03 мск понизился на 0,24%, до 3004,88 пункта. В пиковый момент он почти достиг уровня закрытия основной сессии пятницы, снижавшись лишь на 0,01%. До высказываний президента США индекс демонстрировал падение примерно на 1,6%.

Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Зеленский смогут достичь соглашения по мирному разрешению ситуации на Украине. Также он отметил, что рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами Евросоюза и Зеленским практически по всем вопросам, включая вопросы безопасности.

В понедельник Трамп принимает Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС в Белом доме. Ранее он допускал возможное проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Мединский высказался о продаже Аляски США
22:13
 
РынокТоргиСШАРФУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕСМосбиржаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала