Трамп обсудит с Зеленским обмен территориями между Россией и Украиной - 18.08.2025
Трамп обсудит с Зеленским обмен территориями между Россией и Украиной
Трамп обсудит с Зеленским обмен территориями между Россией и Украиной
Трамп обсудит с Зеленским обмен территориями между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме будут обсужден вопрос возможного "обмена территориями" между
2025-08-18T22:26+0300
2025-08-18T22:26+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме будут обсужден вопрос возможного "обмена территориями" между Россией и Украиной. "Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учётом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна", - сказал Трамп. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
22:26 18.08.2025
 
Трамп обсудит с Зеленским обмен территориями между Россией и Украиной

Трамп: на встрече с Зеленским и лидерами ЕС обсудят вопрос обмена территориями

© AP Photo (ap_photo) Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo (ap_photo) Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме будут обсужден вопрос возможного "обмена территориями" между Россией и Украиной.
"Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учётом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна", - сказал Трамп.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Трамп рассказал о ходе встречи с лидерами ЕС и Зеленским
22:21
 
Заголовок открываемого материала