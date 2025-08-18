Журналисты назвали отличия саммита Путина и Трампа от встречи с Зеленским
РИА Новости: Зеленского в Белом доме не ждала ковровая дорожка
© AP Photo (ap_photo) Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo (ap_photo) Alex Brandon
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным отличалась от его переговоров с Владимиром Зеленским, которого не ждала красная ковровая дорожка и длительное рукопожатие, заметили корреспонденты РИА Новости.
Путина встречали в аэропорту Аляски красная ковровая дорожка, пролет истребителей и собственный лимузин Aurus. Организация встречи Зеленского выглядела проще - он приехал на выданной американской стороной машине с двумя флагами - США и Украины.
Рукопожатие Трампа и Зеленского было почти вдвое короче, чем у Путина и Трампа на Аляске - 6 секунд против 11-ти. Тет-а-тет Трамп и Зеленский также не общались, в то время как президенты России и США на Аляске проехались в одном автомобиле и начали общение уже там, без переводчиков.
Общение президента США с Зеленским в узком составе продлилось менее полутора часов, тогда как встреча Трампа и Путина в Анкоридже заняла 2 часа 45 минут, после чего лидеры выступили с заявлениями. Совместного заявления Трампа и Зеленского по итогам переговоров в Белом доме не было - они сразу направились на встречу с европейскими лидерами.