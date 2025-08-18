Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский назвал переговоры с Трампом очень хорошими - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский назвал переговоры с Трампом очень хорошими
2025-08-18T23:01+0300
2025-08-18T23:01+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский. Трансляция встречи шла на YouTube-канале агентства Рейтер.
23:01 18.08.2025
 
Зеленский назвал переговоры с Трампом очень хорошими

© РИА НовостиПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский. Трансляция встречи шла на YouTube-канале агентства Рейтер.
Трамп допустил, что украинское урегулирование может не состояться
22:48
22:48
 
