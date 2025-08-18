https://1prime.ru/20250818/ssha-860885145.html

Зеленский назвал переговоры с Трампом очень хорошими

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский. Трансляция встречи шла на YouTube-канале агентства Рейтер.

