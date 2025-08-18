https://1prime.ru/20250818/ssha-860885833.html

Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины

Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины

Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и главами европейских стран заявил, что показал американскому лидеру на карте Украины в... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T23:37+0300

2025-08-18T23:37+0300

2025-08-18T23:37+0300

украина

крым

рф

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

оон

фсб

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860880413_0:11:601:349_1920x0_80_0_0_25492fb2a3cade1b480eaa02aaea781e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и главами европейских стран заявил, что показал американскому лидеру на карте Украины в Овальном кабинете "много деталей", касающихся военных действий. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Зеленского и Трампа. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. Во время встречи Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. "Я показал президенту (Трампу - ред.) много деталей на поле боя на карте. Спасибо за карту. Я думаю, как ее забрать домой", - заявил Зеленский, трансляция встречи велась на YouTube-канале агентства Рейтер. Ранее сообщалось, что на выставленной карте в том числе указаны российские регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым - а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://1prime.ru/20250818/evropa-860885302.html

https://1prime.ru/20250818/ssha-860885425.html

украина

крым

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, крым, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, фсб, в мире