Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/ssha-860885833.html
Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины
Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины
Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и главами европейских стран заявил, что показал американскому лидеру на карте Украины в... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T23:37+0300
2025-08-18T23:37+0300
украина
крым
рф
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
оон
фсб
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860880413_0:11:601:349_1920x0_80_0_0_25492fb2a3cade1b480eaa02aaea781e.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и главами европейских стран заявил, что показал американскому лидеру на карте Украины в Овальном кабинете "много деталей", касающихся военных действий. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Зеленского и Трампа. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. Во время встречи Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. "Я показал президенту (Трампу - ред.) много деталей на поле боя на карте. Спасибо за карту. Я думаю, как ее забрать домой", - заявил Зеленский, трансляция встречи велась на YouTube-канале агентства Рейтер. Ранее сообщалось, что на выставленной карте в том числе указаны российские регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым - а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://1prime.ru/20250818/evropa-860885302.html
https://1prime.ru/20250818/ssha-860885425.html
украина
крым
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860880413_21:0:554:400_1920x0_80_0_0_2529b7308681cf08179bf5e63535d0bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, крым, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, фсб, в мире
УКРАИНА, КРЫМ, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, ФСБ, В мире
23:37 18.08.2025
 
Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины

Зеленский заявил, что показал Трампу много деталей на карте Украины

© AP Photo (ap_photo) Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo (ap_photo) Alex Brandon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и главами европейских стран заявил, что показал американскому лидеру на карте Украины в Овальном кабинете "много деталей", касающихся военных действий.
Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Зеленского и Трампа. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии
23:04
Во время встречи Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину.
"Я показал президенту (Трампу - ред.) много деталей на поле боя на карте. Спасибо за карту. Я думаю, как ее забрать домой", - заявил Зеленский, трансляция встречи велась на YouTube-канале агентства Рейтер.
Ранее сообщалось, что на выставленной карте в том числе указаны российские регионы - ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым - а также Сумская и Харьковская области с процентом территорий, которые, как отмечается, контролирует Россия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет слишком сложных вопросов
23:05
 
УКРАИНАКРЫМРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинООНФСБВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала