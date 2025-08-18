Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме
Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме - 18.08.2025, ПРАЙМ
Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме
Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T23:48+0300
2025-08-18T23:48+0300
россия
финляндия
украина
рф
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
ес
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским протяженной границей с Россией и историческим опытом. "Некоторые международные СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь. Думаю, причина в том, что, возможно, мы из небольшой страны, но у нас длинная граница с Россией - более 800 миль (около 1300 километров - ред.). У нас есть свой исторический опыт с Россией со Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения", - сказал он на встрече в Белом доме. Стубб выразил уверенность, что решение конфликта будет найдено в 2025 году. "Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году", - добавил он. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Встреча европейских чиновников и лидеров стран ЕС с Трампом и Зеленским началась около 21.50 мск. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
финляндия
украина
рф
россия, финляндия, украина, рф, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, фсб, в мире
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ЕС, ФСБ, В мире
23:48 18.08.2025
 
Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме

Стубб объяснил присутствие в Белом доме протяженной границей с Россией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским протяженной границей с Россией и историческим опытом.
"Некоторые международные СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь. Думаю, причина в том, что, возможно, мы из небольшой страны, но у нас длинная граница с Россией - более 800 миль (около 1300 километров - ред.). У нас есть свой исторический опыт с Россией со Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения", - сказал он на встрече в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет слишком сложных вопросов
23:05
Стубб выразил уверенность, что решение конфликта будет найдено в 2025 году.
"Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году", - добавил он.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Встреча европейских чиновников и лидеров стран ЕС с Трампом и Зеленским началась около 21.50 мск.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Зеленский рассказал, что показал Трампу на карте Украины
23:37
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯУКРАИНАРФДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕСФСБВ мире
 
 
