Суд отменил арест активов одного из экс-топов "Открытие Холдинга" - 18.08.2025, ПРАЙМ
Суд отменил арест активов одного из экс-топов "Открытие Холдинга"
2025-08-18T16:14+0300
2025-08-18T16:14+0300
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества бывшего гендиректора "Открытие Холдинга" Сергея Шкодинского в пределах около 916,2 миллиарда рублей, наложенный ранее в деле о банкротстве этой компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд удовлетворил соответствующее заявление Шкодинского. "Поскольку направленность обеспечительной меры на обеспечение исполнения судебного акта утратила значение, а дальнейшее сохранение обеспечительных мер уже нарушает баланс интересов сторон, заявление Шкодинского С.В. подлежит удовлетворению", - отметил суд. Шкодинский был одним из ответчиков в поданном в мае 2023 года заявлении конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывших контролирующих лиц. Кроме него, ответчиками Булатова указала еще 17 физлиц и одно юрлицо. В январе 2024 года суд по заявлению Булатовой принял обеспечительные меры, арестовав активы нескольких ответчиков - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана – в пределах около 916,2 миллиарда рублей. Позже было дополнительно арестовано имущество Вероники Мисютиной, жены Аганбегяна. Суды двух инстанций нашли основания для привлечения к субсидиарной ответственности Беляева, Аганбегяна, Карахана, Коняева, Федосеева, экс-президента банка "Открытие" Дмитрия Ромаева, экс-главбуха "Открытие Холдинга" Оксаны Айсиной, замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаила Назарычева и ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего бухгалтерские услуги. Требования к остальным ответчикам, включая Шкодинского, были отклонены. После этого Шкодинский попросил снять арест с активов. Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Недавно в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда. При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" Булатова оценивала чуть более чем в 161 миллион рублей.
16:14 18.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества бывшего гендиректора "Открытие Холдинга" Сергея Шкодинского в пределах около 916,2 миллиарда рублей, наложенный ранее в деле о банкротстве этой компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд удовлетворил соответствующее заявление Шкодинского. "Поскольку направленность обеспечительной меры на обеспечение исполнения судебного акта утратила значение, а дальнейшее сохранение обеспечительных мер уже нарушает баланс интересов сторон, заявление Шкодинского С.В. подлежит удовлетворению", - отметил суд.
Шкодинский был одним из ответчиков в поданном в мае 2023 года заявлении конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывших контролирующих лиц. Кроме него, ответчиками Булатова указала еще 17 физлиц и одно юрлицо.
В январе 2024 года суд по заявлению Булатовой принял обеспечительные меры, арестовав активы нескольких ответчиков - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана – в пределах около 916,2 миллиарда рублей. Позже было дополнительно арестовано имущество Вероники Мисютиной, жены Аганбегяна.
Суды двух инстанций нашли основания для привлечения к субсидиарной ответственности Беляева, Аганбегяна, Карахана, Коняева, Федосеева, экс-президента банка "Открытие" Дмитрия Ромаева, экс-главбуха "Открытие Холдинга" Оксаны Айсиной, замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаила Назарычева и ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего бухгалтерские услуги. Требования к остальным ответчикам, включая Шкодинского, были отклонены. После этого Шкодинский попросил снять арест с активов.
Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Недавно в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда. При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" Булатова оценивала чуть более чем в 161 миллион рублей.
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Суд перенес спор по иску структур "Транснефти" к "Роснефти"
