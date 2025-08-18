https://1prime.ru/20250818/sud-860866513.html

Суд отменил арест активов одного из экс-топов "Открытие Холдинга"

Суд отменил арест активов одного из экс-топов "Открытие Холдинга" - 18.08.2025, ПРАЙМ

Суд отменил арест активов одного из экс-топов "Открытие Холдинга"

Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества бывшего гендиректора "Открытие Холдинга" Сергея Шкодинского | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T16:14+0300

2025-08-18T16:14+0300

2025-08-18T16:14+0300

экономика

финансы

бизнес

россия

открытие холдинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества бывшего гендиректора "Открытие Холдинга" Сергея Шкодинского в пределах около 916,2 миллиарда рублей, наложенный ранее в деле о банкротстве этой компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд удовлетворил соответствующее заявление Шкодинского. "Поскольку направленность обеспечительной меры на обеспечение исполнения судебного акта утратила значение, а дальнейшее сохранение обеспечительных мер уже нарушает баланс интересов сторон, заявление Шкодинского С.В. подлежит удовлетворению", - отметил суд. Шкодинский был одним из ответчиков в поданном в мае 2023 года заявлении конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывших контролирующих лиц. Кроме него, ответчиками Булатова указала еще 17 физлиц и одно юрлицо. В январе 2024 года суд по заявлению Булатовой принял обеспечительные меры, арестовав активы нескольких ответчиков - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана – в пределах около 916,2 миллиарда рублей. Позже было дополнительно арестовано имущество Вероники Мисютиной, жены Аганбегяна. Суды двух инстанций нашли основания для привлечения к субсидиарной ответственности Беляева, Аганбегяна, Карахана, Коняева, Федосеева, экс-президента банка "Открытие" Дмитрия Ромаева, экс-главбуха "Открытие Холдинга" Оксаны Айсиной, замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаила Назарычева и ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшего бухгалтерские услуги. Требования к остальным ответчикам, включая Шкодинского, были отклонены. После этого Шкодинский попросил снять арест с активов. Суд признал "Открытие Холдинг" банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Недавно в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда. При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" Булатова оценивала чуть более чем в 161 миллион рублей.

https://1prime.ru/20250818/sud-860849286.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, открытие холдинг