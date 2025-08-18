Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главком ВСУ планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов - 18.08.2025
Главком ВСУ планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов
Главком ВСУ планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов - 18.08.2025, ПРАЙМ
Главком ВСУ планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T10:27+0300
2025-08-18T10:27+0300
происшествия
общество
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. "На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - сказал Сырский в интервью агентству РБК-Украина. Сырский также признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://1prime.ru/20250808/syrskiy-860476812.html
украина
общество , украина, всу
Происшествия, Общество , УКРАИНА, ВСУ
10:27 18.08.2025
 
Главком ВСУ планирует принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов

Сырский: ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявил, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.
"На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - сказал Сырский в интервью агентству РБК-Украина.
Сырский также признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Война закончится, как нам выгодно". Сырский заявил о "дерзких планах" ВСУ
8 августа, 17:01
 
ПроисшествияОбществоУКРАИНАВСУ
 
 
