Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan

2025-08-18T06:30+0300
КАЗАНЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Татарстан обладает потенциалом для открытия представительства или сборочного производства китайской компании Changan, заявила в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в апреле посетил в Чунцине цифровой интеллектуальный автозавод компании Changan, который планирует разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов.
"Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере. То есть с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов", - сказала Минуллина накануне открытия международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана также добавила, что в республике ведется и подготовка кадров в данной сфере.
Changan входит в число 20 крупнейших производителей, штаб-квартира располагается в Чунцине. В 2024 году Changan в партнерстве с Huawei и China Unicom открыл крупнейший в своей истории цифровой интеллектуальный завод площадью 770 тысяч квадратных метров, где установлено более 800 интеллектуальных устройств, 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и более 200 автоматизированных рабочих станций. Проектная мощность завода составляет 280 тысяч автомобилей в год: каждую минуту с конвейера сходит новый автомобиль.
Changan Automobile Group планирует потратить порядка 7 миллиардов долларов на разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. План компании включает выпуск первой летающей машины к 2026 году и создание андроида к 2027 году.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
