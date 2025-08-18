Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/tatarstan-860833049.html
Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan
Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan - 18.08.2025, ПРАЙМ
Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan
Татарстан обладает потенциалом для открытия представительства или сборочного производства китайской компании Changan, заявила в интервью РИА Новости... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T06:30+0300
2025-08-18T06:30+0300
бизнес
россия
экономика
татарстан
китай
казань
рустам минниханов
huawei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860833049.jpg?1755487824
КАЗАНЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Татарстан обладает потенциалом для открытия представительства или сборочного производства китайской компании Changan, заявила в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Глава Татарстана Рустам Минниханов в апреле посетил в Чунцине цифровой интеллектуальный автозавод компании Changan, который планирует разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. "Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере. То есть с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов", - сказала Минуллина накануне открытия международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана также добавила, что в республике ведется и подготовка кадров в данной сфере. Changan входит в число 20 крупнейших производителей, штаб-квартира располагается в Чунцине. В 2024 году Changan в партнерстве с Huawei и China Unicom открыл крупнейший в своей истории цифровой интеллектуальный завод площадью 770 тысяч квадратных метров, где установлено более 800 интеллектуальных устройств, 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и более 200 автоматизированных рабочих станций. Проектная мощность завода составляет 280 тысяч автомобилей в год: каждую минуту с конвейера сходит новый автомобиль. Changan Automobile Group планирует потратить порядка 7 миллиардов долларов на разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. План компании включает выпуск первой летающей машины к 2026 году и создание андроида к 2027 году. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
татарстан
китай
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, татарстан, китай, казань, рустам минниханов, huawei
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ТАТАРСТАН, КИТАЙ, КАЗАНЬ, Рустам Минниханов, Huawei
06:30 18.08.2025
 
Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan

Минуллина: Татарстан имеет потенциал для открытия производства Changan

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 18 авг – ПРАЙМ. Татарстан обладает потенциалом для открытия представительства или сборочного производства китайской компании Changan, заявила в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в апреле посетил в Чунцине цифровой интеллектуальный автозавод компании Changan, который планирует разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов.
"Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере. То есть с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов", - сказала Минуллина накануне открытия международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана также добавила, что в республике ведется и подготовка кадров в данной сфере.
Changan входит в число 20 крупнейших производителей, штаб-квартира располагается в Чунцине. В 2024 году Changan в партнерстве с Huawei и China Unicom открыл крупнейший в своей истории цифровой интеллектуальный завод площадью 770 тысяч квадратных метров, где установлено более 800 интеллектуальных устройств, 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и более 200 автоматизированных рабочих станций. Проектная мощность завода составляет 280 тысяч автомобилей в год: каждую минуту с конвейера сходит новый автомобиль.
Changan Automobile Group планирует потратить порядка 7 миллиардов долларов на разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. План компании включает выпуск первой летающей машины к 2026 году и создание андроида к 2027 году.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТАТАРСТАНКИТАЙКАЗАНЬРустам МиннихановHuawei
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала