Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие

2025-08-18T09:58+0300

экономика

рынок

татарстан

оренбургская область

калмыкия

татнефть

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 14,35 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 24 сентября в заочной форме, сообщает компания. "О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2025 года и порядке их выплаты: на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам первого полугодия состоится 24 сентября в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 24 сентября повторное планируется созвать 30 сентября с такой же повесткой, уточнили в компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 14 октября. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

