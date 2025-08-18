https://1prime.ru/20250818/tatneft-860840464.html
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие - 18.08.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 14,35 рубля на обыкновенную и привилегированную... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:58+0300
2025-08-18T09:58+0300
2025-08-18T09:58+0300
экономика
рынок
татарстан
оренбургская область
калмыкия
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_1c6dad76523843f8dcbc90fa6e56f93e.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 14,35 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 24 сентября в заочной форме, сообщает компания. "О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2025 года и порядке их выплаты: на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам первого полугодия состоится 24 сентября в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 24 сентября повторное планируется созвать 30 сентября с такой же повесткой, уточнили в компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 14 октября. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422073.html
татарстан
оренбургская область
калмыкия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c3e611245dab248b7703cf4d33a50eec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, татарстан, оренбургская область, калмыкия, татнефть
Экономика, Рынок, ТАТАРСТАН, Оренбургская область, Калмыкия, Татнефть
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 14,35 рубля на акцию
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия - в размере 14,35 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 24 сентября в заочной форме, сообщает компания.
"О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2025 года и порядке их выплаты: на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек", - говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам первого полугодия состоится 24 сентября в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 24 сентября повторное планируется созвать 30 сентября с такой же повесткой, уточнили в компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 14 октября.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Татнефти"