2025-08-18
2025-08-18T13:57+0300
2025-08-18T13:57+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов, заявил заместитель генерального директора компании по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "У нас налажено и продолжает наращиваться взаимодействие и сотрудничество с компаниями Китайской Народной Республики (КНР). "Татнефть" успешно реализует совместные проекты на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов", - сказал Шафигуллин. Он отметил, что "Татнефть" выстраивает отношения с китайскими компаниями не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане. "За 2024-2025 годы были заключены контракты с 45 компаниями из 16 провинций Китая", - сказал также Шафигуллин, отметив, что в потенциальном списке поставщиков и партнеров "Татнефти" сейчас находится более 150 китайских компаний. С ними российская компания уже сейчас ведет переговоры, проводит тендеры и прорабатывает возможность взаимодействия, заключил он.
