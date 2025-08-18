Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/tatneft-860856847.html
"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом
"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом - 18.08.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом
"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов, заявил заместитель генерального директора компании по... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:57+0300
2025-08-18T13:57+0300
экономика
бизнес
россия
китай
казахстан
узбекистан
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов, заявил заместитель генерального директора компании по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "У нас налажено и продолжает наращиваться взаимодействие и сотрудничество с компаниями Китайской Народной Республики (КНР). "Татнефть" успешно реализует совместные проекты на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов", - сказал Шафигуллин. Он отметил, что "Татнефть" выстраивает отношения с китайскими компаниями не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане. "За 2024-2025 годы были заключены контракты с 45 компаниями из 16 провинций Китая", - сказал также Шафигуллин, отметив, что в потенциальном списке поставщиков и партнеров "Татнефти" сейчас находится более 150 китайских компаний. С ними российская компания уже сейчас ведет переговоры, проводит тендеры и прорабатывает возможность взаимодействия, заключил он.
https://1prime.ru/20250818/tatneft-860840464.html
китай
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, казахстан, узбекистан, татнефть
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Татнефть
13:57 18.08.2025
 
"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом

"Татнефть" реализует проекты с китайским бизнесом на сумму свыше $7,5 миллиарда

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов, заявил заместитель генерального директора компании по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
"У нас налажено и продолжает наращиваться взаимодействие и сотрудничество с компаниями Китайской Народной Республики (КНР). "Татнефть" успешно реализует совместные проекты на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов", - сказал Шафигуллин.
Он отметил, что "Татнефть" выстраивает отношения с китайскими компаниями не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане.
"За 2024-2025 годы были заключены контракты с 45 компаниями из 16 провинций Китая", - сказал также Шафигуллин, отметив, что в потенциальном списке поставщиков и партнеров "Татнефти" сейчас находится более 150 китайских компаний.
С ними российская компания уже сейчас ведет переговоры, проводит тендеры и прорабатывает возможность взаимодействия, заключил он.
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие
09:58
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНТатнефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала