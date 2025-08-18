https://1prime.ru/20250818/tatneft-860856847.html

"Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" реализует совместные проекты с китайским бизнесом на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов, заявил заместитель генерального директора компании по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "У нас налажено и продолжает наращиваться взаимодействие и сотрудничество с компаниями Китайской Народной Республики (КНР). "Татнефть" успешно реализует совместные проекты на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов", - сказал Шафигуллин. Он отметил, что "Татнефть" выстраивает отношения с китайскими компаниями не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане. "За 2024-2025 годы были заключены контракты с 45 компаниями из 16 провинций Китая", - сказал также Шафигуллин, отметив, что в потенциальном списке поставщиков и партнеров "Татнефти" сейчас находится более 150 китайских компаний. С ними российская компания уже сейчас ведет переговоры, проводит тендеры и прорабатывает возможность взаимодействия, заключил он.

