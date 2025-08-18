Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/tekhnologii--860837946.html
Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов
Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов - 18.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов
Компании Узбекистана и России намерены совместно разрабатывать и внедрять технологии производства строительных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:18+0300
2025-08-18T09:18+0300
экономика
промышленность
бизнес
узбекистан
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860837772_0:341:3000:2029_1920x0_80_0_0_55d0b3ce0c1f7e4f6f16805bebb1c413.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Компании Узбекистана и России намерены совместно разрабатывать и внедрять технологии производства строительных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Узстройматериалы". По данным пресс-службы, председатель правления ассоциации Илёс Рахимов и руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор по итогам переговоров в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. "Подписанное сторонами соглашение предусматривает развитие сотрудничества в ряде ключевых направлений, включая внедрение и совместную разработку технологий производства строительных материалов", - прокомментировал представитель "Узстройматериалов". По данным пресс-службы ассоциации, документ также предусматривает организацию обмена опытом и обучающих программ для специалистов отрасли, проведение совместных отраслевых мероприятий, выставок и презентаций, а также поддержку проектов, направленных на расширение ассортимента и повышение качества строительных материалов. В ходе переговоров представители ассоциации выразили заинтересованность в открытии на территории РФ специализированного шоурума строительных материалов узбекского производства. "Цель проекта - продемонстрировать продукцию ведущих производителей Узбекистана, наладить прямые контакты с российскими партнерами и способствовать расширению взаимной торговли", - отметили в пресс-службе. "Достигнутые договоренности создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, способствующего укреплению технологической базы и росту конкурентоспособности производителей строительных материалов в России и Узбекистане", - добавили в ассоциации.
https://1prime.ru/20250815/uzbekistan-860751299.html
узбекистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860837772_110:0:2934:2118_1920x0_80_0_0_4229332718b578444ac1fa77f95473ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, узбекистан, рф
Экономика, Промышленность, Бизнес, УЗБЕКИСТАН, РФ
09:18 18.08.2025
 
Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов

Компании России и Узбекистана будут разрабатывать технологии производства стройматериалов

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкРабота Комбината строительных материалов №1 в Ростове-на-Дону
Работа Комбината строительных материалов №1 в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Компании Узбекистана и России намерены совместно разрабатывать и внедрять технологии производства строительных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Узстройматериалы".
По данным пресс-службы, председатель правления ассоциации Илёс Рахимов и руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор по итогам переговоров в Москве подписали соглашение о сотрудничестве.
"Подписанное сторонами соглашение предусматривает развитие сотрудничества в ряде ключевых направлений, включая внедрение и совместную разработку технологий производства строительных материалов", - прокомментировал представитель "Узстройматериалов".
По данным пресс-службы ассоциации, документ также предусматривает организацию обмена опытом и обучающих программ для специалистов отрасли, проведение совместных отраслевых мероприятий, выставок и презентаций, а также поддержку проектов, направленных на расширение ассортимента и повышение качества строительных материалов.
В ходе переговоров представители ассоциации выразили заинтересованность в открытии на территории РФ специализированного шоурума строительных материалов узбекского производства. "Цель проекта - продемонстрировать продукцию ведущих производителей Узбекистана, наладить прямые контакты с российскими партнерами и способствовать расширению взаимной торговли", - отметили в пресс-службе.
"Достигнутые договоренности создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, способствующего укреплению технологической базы и росту конкурентоспособности производителей строительных материалов в России и Узбекистане", - добавили в ассоциации.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Узбекистан подготовил программу агрокооперации с ЕАЭС
15 августа, 10:27
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесУЗБЕКИСТАНРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала