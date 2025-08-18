https://1prime.ru/20250818/tekhnologii--860837946.html

Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов

Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов - 18.08.2025

Россия и Узбекистан разработают технологии производства стройматериалов

Компании Узбекистана и России намерены совместно разрабатывать и внедрять технологии производства строительных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 18.08.2025, ПРАЙМ

ТАШКЕНТ, 18 авг – ПРАЙМ. Компании Узбекистана и России намерены совместно разрабатывать и внедрять технологии производства строительных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Узстройматериалы". По данным пресс-службы, председатель правления ассоциации Илёс Рахимов и руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор по итогам переговоров в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. "Подписанное сторонами соглашение предусматривает развитие сотрудничества в ряде ключевых направлений, включая внедрение и совместную разработку технологий производства строительных материалов", - прокомментировал представитель "Узстройматериалов". По данным пресс-службы ассоциации, документ также предусматривает организацию обмена опытом и обучающих программ для специалистов отрасли, проведение совместных отраслевых мероприятий, выставок и презентаций, а также поддержку проектов, направленных на расширение ассортимента и повышение качества строительных материалов. В ходе переговоров представители ассоциации выразили заинтересованность в открытии на территории РФ специализированного шоурума строительных материалов узбекского производства. "Цель проекта - продемонстрировать продукцию ведущих производителей Узбекистана, наладить прямые контакты с российскими партнерами и способствовать расширению взаимной торговли", - отметили в пресс-службе. "Достигнутые договоренности создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, способствующего укреплению технологической базы и росту конкурентоспособности производителей строительных материалов в России и Узбекистане", - добавили в ассоциации.

