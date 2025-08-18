https://1prime.ru/20250818/tomsk-860832207.html

Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре

2025-08-18T05:08+0300

НОВОСИБИРСК, 18 авг – ПРАЙМ. Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Установлено, что в июле 2025 года местный житель вопреки федеральным авиационным правилам осуществил полет на воздушном шаре в границах муниципального образования - город Томск без соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Посадка аэростата произведена на стадионе образовательного учреждения", - говорится в сообщении. Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнение законодательства о безопасности полетов. В результате по инициативе транспортного прокурора пилот шара привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

