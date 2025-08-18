Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/tomsk-860832207.html
Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре
Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре - 18.08.2025, ПРАЙМ
Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре
Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T05:08+0300
2025-08-18T05:08+0300
общество
бизнес
томск
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832207.jpg?1755482931
НОВОСИБИРСК, 18 авг – ПРАЙМ. Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Установлено, что в июле 2025 года местный житель вопреки федеральным авиационным правилам осуществил полет на воздушном шаре в границах муниципального образования - город Томск без соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Посадка аэростата произведена на стадионе образовательного учреждения", - говорится в сообщении. Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнение законодательства о безопасности полетов. В результате по инициативе транспортного прокурора пилот шара привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
томск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, томск, рф
Общество , Бизнес, Томск, РФ
05:08 18.08.2025
 
Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре

Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре в июле 2025 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 18 авг – ПРАЙМ. Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Установлено, что в июле 2025 года местный житель вопреки федеральным авиационным правилам осуществил полет на воздушном шаре в границах муниципального образования - город Томск без соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Посадка аэростата произведена на стадионе образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнение законодательства о безопасности полетов. В результате по инициативе транспортного прокурора пилот шара привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
 
ОбществоБизнесТомскРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала