Глава РФПИ заявил, что Трамп продвигает реальный вариант урегулирования

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта. Дмитриев опубликовал картинку с сообщением Трампа о том, что 18 августа будет "большим днем" на фоне его предстоящей встречи с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта. "Трамп и его команда продвигают реальное решение. Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. В следующем посте Дмитриев опубликовал картинку с призывом Трампа к Зеленскому отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в НАТО. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

2025

россия, мировая экономика, сша, аляска, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи, ес, нато