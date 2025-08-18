https://1prime.ru/20250818/tramp-860834259.html
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине
Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО, заявил президент... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T08:09+0300
2025-08-18T08:09+0300
2025-08-18T08:09+0300
политика
общество
крым
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_883eae9d74ceea3ebffc53fcc09b0fb9.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп. "Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20250817/zelenskiy-860827444.html
крым
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_061a8ff271674b7de25292419e0deb3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , крым, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине
Трамп: Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, если хочет
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.
"Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Зеленский сделал заявление в отношении украинских территорий