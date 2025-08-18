https://1prime.ru/20250818/tramp-860834259.html

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма ради мира на Украине

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп. "Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

