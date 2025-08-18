https://1prime.ru/20250818/tramp-860871190.html
Трамп ответил на критику своих действий по Украине
2025-08-18T17:46+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только "глупые люди" могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины. "Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также заявил, что разрешил шесть конфликтов за шесть месяцев. По словам президента США, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным всё, что он делает.
Трамп ответил на критику своих действий по Украине
