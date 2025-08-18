https://1prime.ru/20250818/tramp-860871190.html

Трамп ответил на критику своих действий по Украине

Трамп ответил на критику своих действий по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ

Трамп ответил на критику своих действий по Украине

Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только "глупые люди" могут считать, что он... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T17:46+0300

2025-08-18T17:46+0300

2025-08-18T17:46+0300

мировая экономика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_98f5d8ec96fb0414ddf101b51b3dc5ac.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только "глупые люди" могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины. "Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также заявил, что разрешил шесть конфликтов за шесть месяцев. По словам президента США, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным всё, что он делает.

https://1prime.ru/20250818/ssha-860870312.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире