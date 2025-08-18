Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ответил на критику своих действий по Украине
Трамп ответил на критику своих действий по Украине
Трамп ответил на критику своих действий по Украине - 18.08.2025, ПРАЙМ
Трамп ответил на критику своих действий по Украине
Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только "глупые люди" могут считать, что он... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:46+0300
2025-08-18T17:46+0300
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860825070_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_98f5d8ec96fb0414ddf101b51b3dc5ac.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только "глупые люди" могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины. "Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп также заявил, что разрешил шесть конфликтов за шесть месяцев. По словам президента США, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным всё, что он делает.
сша
украина
мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
17:46 18.08.2025
 
Трамп ответил на критику своих действий по Украине

Трамп заявил, что только глупцы считают, что он поступает неверно в отношении Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что только "глупые люди" могут считать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины.
"Я здесь, только чтобы остановить это, чтобы оно не продолжалось. Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла. И они делают нынешнюю катастрофу Россия-Украина тяжелее для разрешения", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп также заявил, что разрешил шесть конфликтов за шесть месяцев. По словам президента США, критикующие его СМИ "не имеют понятия", но называют неправильным всё, что он делает.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Путин обсудил с президентом Бразилии итоги переговоров с США в Анкоридже
17:37
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
