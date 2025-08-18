https://1prime.ru/20250818/tramp-860879996.html
Трамп рассказал о запрете на голосование по почте

Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп. "И мы, как Республиканская партия, собираемся сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа, который прямо сейчас разрабатывается лучшими юристами страны, о прекращении использования голосования по почте", – сказал президент США в Белом доме. Причиной он окрестил "массовое мошенничество". Трамп отметил, что голосование по почте - "единственный способ" для демократов выиграть выборы.
