2025-08-18T21:31+0300
2025-08-18T21:44+0300
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Белый дом. На кадрах видно, как Трамп, пожав руку Зеленскому, указывает на его внешний вид. При этом остается неясным, была ли его реакция позитивной или негативной. Для встречи с Трампом, Зеленский выбрал темный пиджак с черной рубашкой. В понедельник источник сообщил Axios, что Зеленский посетит Белый дом в том же пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне. При этом неназванный советник американского президента с иронией отметил, что если бы Зеленский пришёл в деловом костюме, это можно было бы считать знаком мира, но в Белом доме не ожидают, что он так поступит.Зеленский часто игнорировал правила этикета в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что американцы недовольны тем, что Зеленский не соблюдает официальный дресс-код. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский ответил, что сделает это по окончании конфликта.
НАТО, Владимир Зеленский, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Трамп
21:31 18.08.2025 (обновлено: 21:44 18.08.2025)
 
Трамп отреагировал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме

Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
© РИА Новости
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Белый дом.
На кадрах видно, как Трамп, пожав руку Зеленскому, указывает на его внешний вид. При этом остается неясным, была ли его реакция позитивной или негативной. Для встречи с Трампом, Зеленский выбрал темный пиджак с черной рубашкой.
В понедельник источник сообщил Axios, что Зеленский посетит Белый дом в том же пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне. При этом неназванный советник американского президента с иронией отметил, что если бы Зеленский пришёл в деловом костюме, это можно было бы считать знаком мира, но в Белом доме не ожидают, что он так поступит.
Зеленский часто игнорировал правила этикета в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что американцы недовольны тем, что Зеленский не соблюдает официальный дресс-код. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский ответил, что сделает это по окончании конфликта.
