Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, заявил Трамп - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/tramp-860881531.html
Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, заявил Трамп
Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, заявил Трамп - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, заявил Трамп
Президент РФ Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, сообщил американский президент Дональд Трамп, передавший... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T21:44+0300
2025-08-18T21:44+0300
мировая экономика
сша
рф
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир мединский
fox news
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/07/827120700_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_ba790cab2466ceff632b6893d27bb436.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, сообщил американский президент Дональд Трамп, передавший соответствующее письмо российскому лидеру в ходе саммита на Аляске. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщал ранее, что Трамп лично передал письмо от Меланьи Путину в ходе саммита на Аляске. Ранее текст письма опубликовал телеканал Fox News. Согласно информации издания, письмо от Меланьи Трамп президент США передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. При этом в письме нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, как об этом ранее утверждало агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Белого дома. "Оно (письмо – ред.) было очень хорошо принято им (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), – сказал президент США в Белом доме. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
https://1prime.ru/20250818/tramp-860879996.html
сша
рф
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/07/827120700_197:0:3346:2362_1920x0_80_0_0_60cf5607d64deb8cfe9ce085a900cff0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир мединский, fox news, в мире
Мировая экономика, США, РФ, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Fox News, В мире
21:44 18.08.2025
 
Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, заявил Трамп

Трамп: Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп

© AFP / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп и его жена Мелания
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, сообщил американский президент Дональд Трамп, передавший соответствующее письмо российскому лидеру в ходе саммита на Аляске.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщал ранее, что Трамп лично передал письмо от Меланьи Путину в ходе саммита на Аляске. Ранее текст письма опубликовал телеканал Fox News. Согласно информации издания, письмо от Меланьи Трамп президент США передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. При этом в письме нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, как об этом ранее утверждало агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Оно (письмо – ред.) было очень хорошо принято им (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), – сказал президент США в Белом доме.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Трамп рассказал о запрете на голосование по почте
21:24
 
Мировая экономикаСШАРФАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир МединскийFox NewsВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала