Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США, заявил Трамп

Трамп: Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, сообщил американский президент Дональд Трамп, передавший соответствующее письмо российскому лидеру в ходе саммита на Аляске.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщал ранее, что Трамп лично передал письмо от Меланьи Путину в ходе саммита на Аляске. Ранее текст письма опубликовал телеканал Fox News. Согласно информации издания, письмо от Меланьи Трамп президент США передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. При этом в письме нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, как об этом ранее утверждало агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Оно (письмо – ред.) было очень хорошо принято им (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), – сказал президент США в Белом доме.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.