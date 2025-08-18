https://1prime.ru/20250818/tramp-860881783.html
Трамп не назвал сроки завершения конфликта на Украине
2025-08-18T21:48+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал обозначать конкретные сроки завершения вооруженного конфликта на Украине на встрече с Владимиром Зеленским. "Война закончится тогда, когда она закончится — я не могу сказать вам когда, но она закончится", - сказал Трамп журналистам.
