Путин и Зеленский смогут договориться по украинскому вопросу, заявил Трамп

Путин и Зеленский смогут договориться по украинскому вопросу, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Мне кажется вы (Зеленский - ред.) и президент Путин сможете о чем-то договориться", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

