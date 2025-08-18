https://1prime.ru/20250818/tramp-860884537.html
Путин и Зеленский смогут договориться по украинскому вопросу, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Мне кажется вы (Зеленский - ред.) и президент Путин сможете о чем-то договориться", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
