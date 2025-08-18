https://1prime.ru/20250818/tramp-860884682.html
Трамп рассказал, когда определится перспектива украинского урегулирования
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две" "Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами. Как заявил Трамп, "думаю, обе стороны хотят заключить сделку".
