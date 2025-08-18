https://1prime.ru/20250818/tsb-860872956.html
Банк России рассказал о ценовых ожиданиях бизнеса в августе
Банк России рассказал о ценовых ожиданиях бизнеса в августе
2025-08-18T18:09+0300
банк россии
россия
бизнес
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в августе несколько возросли и находились на уровне значений второго квартала 2025 года, при этом они остаются повышенными, превышая показатели 2017-2019 годов, сообщает Банк России. "Ценовые ожидания бизнеса в августе несколько возросли и находились на уровне значений второго квартала 2025. При этом они остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017–2019 года, когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 12 августа. Отмечается, что средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в августе составил 3,7% после 4,6% в июле. "Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли (0,9%), максимальный - розничной торговли (7,0%)", - сообщил Банк России. Из материала следует, что в числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали повышение тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию, удорожание сырья и материалов, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов и расходов на оплату труда.
