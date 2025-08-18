https://1prime.ru/20250818/ukraina-860853080.html

Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия

Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия - 18.08.2025, ПРАЙМ

Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T12:58+0300

2025-08-18T12:58+0300

2025-08-18T12:58+0300

вооружения

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889738_0:4:2321:1309_1920x0_80_0_0_ded7561ed08d02950cf857b356d0d0a0.jpg

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения. "В планах правительства на следующий год – направить 50% бюджета на украинское оружие… Планируется привлечь 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы", - приводит слова Свириденко издание "Главком". По ее словам, в будущем году для украинского правительства приоритетными останутся оборона, безопасность, евроинтеграция, макрофинансы, реформы, бизнес. Владимир Зеленский в конце июля подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).

https://1prime.ru/20250818/es-860850074.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина