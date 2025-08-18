https://1prime.ru/20250818/ukraina-860853080.html
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия - 18.08.2025, ПРАЙМ
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:58+0300
2025-08-18T12:58+0300
2025-08-18T12:58+0300
вооружения
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889738_0:4:2321:1309_1920x0_80_0_0_ded7561ed08d02950cf857b356d0d0a0.jpg
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения. "В планах правительства на следующий год – направить 50% бюджета на украинское оружие… Планируется привлечь 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы", - приводит слова Свириденко издание "Главком". По ее словам, в будущем году для украинского правительства приоритетными останутся оборона, безопасность, евроинтеграция, макрофинансы, реформы, бизнес. Владимир Зеленский в конце июля подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/20250818/es-860850074.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889738_284:0:2035:1313_1920x0_80_0_0_3c36878e1b11ec969d78aa36511756d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия
Свириденко: правительство Украины направит 50% бюджета на закупку оружия
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения.
"В планах правительства на следующий год – направить 50% бюджета на украинское оружие… Планируется привлечь 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы", - приводит слова Свириденко издание "Главком".
По ее словам, в будущем году для украинского правительства приоритетными останутся оборона, безопасность, евроинтеграция, макрофинансы, реформы, бизнес.
Владимир Зеленский в конце июля подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Экс-госсекретарь Франции заявил о панике в ЕС из-за Украины