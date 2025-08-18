Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия - 18.08.2025
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия
вооружения
украина
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения. "В планах правительства на следующий год – направить 50% бюджета на украинское оружие… Планируется привлечь 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы", - приводит слова Свириденко издание "Главком". По ее словам, в будущем году для украинского правительства приоритетными останутся оборона, безопасность, евроинтеграция, макрофинансы, реформы, бизнес. Владимир Зеленский в конце июля подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
украина
Вооружения, УКРАИНА
12:58 18.08.2025
 
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия

Свириденко: правительство Украины направит 50% бюджета на закупку оружия

© РИА Новости . Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2026 году украинское правительство намерено направить 50% бюджета на закупку и производство вооружения.
"В планах правительства на следующий год – направить 50% бюджета на украинское оружие… Планируется привлечь 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы", - приводит слова Свириденко издание "Главком".
По ее словам, в будущем году для украинского правительства приоритетными останутся оборона, безопасность, евроинтеграция, макрофинансы, реформы, бизнес.
Владимир Зеленский в конце июля подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Вооружения УКРАИНА
 
 
